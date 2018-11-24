Премьер-министр Тайваня подал в отставку

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Тайваня Уильям Лай подал в отставку после поражения правящей Демократической прогрессивной партии на муниципальных выборах.

«Результаты показывают, что люди недовольны. Я подал прошение об отставке президенту Цай Инвэнь, полностью принимая ответственность за проигрыш»,— приводит Reuters его слова, сообщает Report.

Президент Тайваня Цай Инвэнь, тем временем, подала в отставку с поста лидера правящей партии. Поражение ставит под сомнение перспективы Цай Инвэнь на предстоящих в 2020 году выборах президента, сообщает AFP.

«Сегодня демократия преподнесла нам урок,— приводит AP слова Цай Инвэнь.— Мы должны принять это и научиться соответствовать ожиданиям народа».