​Премьер-министр Румынии ушел в отставку

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Румынии Виктор Понта ушел в отставку. Как сообщает Report cо ссылкой на AFP, об этом говорится в заявлении представителя правящей Социал-демократическая партии Румынии Ливиу Драгнеа.

По данным агентства, причиной ухода политика стал пожар в ночном клубе Colectiv в Бухаресте, когда в результате ЧП погибли 32 человека и около 200 получили сильные травмы и ожоги.

После этого в столице начались массовые протесты. Участники акций требовали отставок премьер-министра Виктора Понты, министра внутренних дел Габриела Опри. Их обвиняли в пособничестве коррупционерам, а также в том, что их действия привели к трагедии в ночном клубе в ночь на 31 октября.