​Премьер-министр Канады примет участие в гей-параде в Торонто

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в гей-параде в Торонто.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на организаторов мероприятия.

Сообщается, что парад пройдет 3 июля. Нынешний канадский премьер станет первым главой Кабмина, который примет участие в подобном мероприятии.

"Я с нетерпением жду, чтобы оказаться там снова, на этот раз в качестве премьер-министра", - прокомментировал Трюдо свое участие в гей-параде на официальной странице в микроблоге в Twitter.

Помимо Трюдо в мероприятии примут участие министр финансов Канады Билл Морно, премьер Онтарио Кэтлин Уинн и мэр Торонто Джон Тори.