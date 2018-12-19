Премьер-министр Бельгии объявил об отставке

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Глава Правительства Бельгии Шарль Мишель во время заседания в парламенте заявил о своей отставке, после чего обсуждения были приостановлены.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации журналистов, своё решение бельгийский премьер озвучил после того, как накануне две парламентские фракции внесли на рассмотрение вопрос о вынесении вотума недоверия кабинету министров. Неделей ранее в знак протеста ушли с должностей пять членов федерального правительства.

"Я увидел, что мой призыв к парламенту не был убедительным, что он не был услышан, во всяком случае, на этой стадии. Я должен уважать и принять эту ситуацию, поэтому я принял решение объявить о своей отставке и немедленно направиться к королю", — заявил Мишель.

Кризис в правящей коалиции Бельгии возник из-за подписания премьером миграционного пакта ООН, который был негативно встречен простыми бельгийцами и некоторыми членами правительства, но активно поддерживался либеральными партиями южной франкоязычной части страны.

Ранее сообщалось о том, что баррикады "желтых жилетов" стали причиной смертельного ДТП в Бельгии.