Премьер Латвии подвела итоги председательства страны в Совете ЕС

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма выступила на пленарной сессии Европарламента с докладом по итогам председательства страны в Совете ЕС.

Как сообщает Report, в своем выступлении латвийский премьер напомнила о трех приоритетах страны в период председательства.

Говоря о достижениях за этот период, Л.Страуюма отметила прогресс в обеспечении безопасности в Европе и достижения в вопросе нелегальной миграции.

Она также отметила результаты Рижского саммита Восточного партнерства, отметив, что на саммите была подчеркнута важность дифференциального подхода к странам программы. Премьер-министр Латвии также подчеркнула консолидированный подход Европы в вопросе украинского кризиса.

Отметим, что Латвия председательствовала в Совете ЕС с 1 января по 1 июля. Во второй половине года председательство перейдет к Люксембургу.