Премьер-министр Италии объявил о намерении уйти в отставку

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о своем намерении уйти в отставку.

Как передает Report, со ссылкой на Bloomberg, Ренци признал свое поражение по результатам референдума о конституционной реформе в стране, а также объявил о своем намерении подать в отставку 5 декабря.

«Я проиграл, и я говорю это вслух», — заявил итальянский премьер.

Он также поздравил противников реформы с победой. По словам премьер-министра Италии, у него нет никаких сожалений. Ренци добавил, что на следующий день предложит свою отставку президенту.

«Мой опыт работы в правительстве заканчивается здесь», — заключил Ренци.

Ранее стало известно, что на референдуме по конституционной реформе в Италии лидируют ее противники.