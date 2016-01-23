​Премьер Испании отказался возглавлять новое правительство

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Действующий премьер-министр Испании Мариано Рахой отказался от предложения короля возглавлять новое правительство.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, Рахой не смог договориться о поддержке своей кандидатуры с другими партиями.

Политсила, которую возглавляет премьер получила 123 места в новом парламенте, что не является большинством. В ближайшее время король начнет переговоры по новой кандидатуре на пост премьера.

Главным претендентом на этот пост называют лидера Социалистической партии Педро Санчеса.

В декабре Рахой стал жертвой нападения со стороны 17-летнего подростка во время визита в свой родной город Понтеведра.

"Правительство не позволит, чтобы это продолжалось. Мы полны решимости использовать все средства, чтобы защитить демократию. Мы будем использовать только законные методы и все верховенство закона", - сказал премьер.