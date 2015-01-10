Премьер Франции признал, что в работе спецслужб были допущены ошибки

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Франции Манюэль Вальс признал, что в работе спецслужб были допущены просчеты. "Когда за три дня погибают 17 человек, это значит, что, очевидно, были допущены ошибки", - сказал он.

Глава французского правительства не уточнил, последуют ли какие-либо санкции в ближайшие дни, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Одновременно он сообщил, что после тераута в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в среду и последовавшими за этим в Париже и к северу от столицы захватами заложников во Франции было усилены меры безопасности. Премьер напомнил, что в ряде случаев религиозные экстремисты "проходят террористическую подготовку в Сирии и Ираке", а после этого "возвращаются во Францию".

Именно такой путь проделали братья Саид и Шериф Куаши, которые расстреляли журналистов и двух полицейских в редакции Charlie Hebdo, а после этого в течение двух суток скрывались недалеко - в пределах сотни километров - от Парижа.