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    Алжир из-за падения цен на нефть потеряет к концу 2015 года до $35 млрд

    Премьер-министр страны: Резкое падение цен на углеводородные ресурсы оказывает воздействие на доходы нашей страны

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Алжирская экономика из-за падения цен на нефть на международных рынках потеряет по итогам 2015 года 33-35 млрд долларов.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Абдельмалек Селлаль.

    "Резкое падение цен на углеводородные ресурсы, которое может продлиться, оказывает воздействие на доходы нашей страны. Речь идет о потере по меньшей мере 33-35 млрд долларов по итогам 2015 года", - отметил глава правительства, выступая на встрече, организованной Национальным социально-экономическим советом.

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