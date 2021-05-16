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Представители Израиля и Палестины примут участие на встрече Совбеза ООН

Представители Израиля и Палестины примут участие на встрече Совбеза ООН Представители Израиля, Палестины, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступят сегодня в ходе открытого заседания Совета Безопасности, посвященного эскалации в регионе
Другие страны
16 мая 2021 г. 10:49
Представители Израиля и Палестины примут участие на встрече Совбеза ООН

Представители Израиля, Палестины, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня выступят в ходе открытого заседания Совета Безопасности, посвященного эскалации в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в организации.

"В заседании, помимо 15 стран - членов СБ, примут участие представители Палестины, Израиля, а также ряда региональных стран, включая Иорданию и Египет", - отметил собеседник агентства.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик накануне сообщил журналистам, что на встрече выступит глава организации.

Заседание станет третьей за неделю встречей Совбеза по палестино-израильскому урегулированию, однако впервые оно пройдет в открытом формате и с участием сторон конфликта. В ходе предыдущих встреч СБ ООН выработать единого заявления, призывающего к деэскалации, не удалось.

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