Представители Израиля и Палестины примут участие на встрече Совбеза ООН

Представители Израиля, Палестины, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступят сегодня в ходе открытого заседания Совета Безопасности, посвященного эскалации в регионе

Представители Израиля, Палестины, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня выступят в ходе открытого заседания Совета Безопасности, посвященного эскалации в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в организации.

"В заседании, помимо 15 стран - членов СБ, примут участие представители Палестины, Израиля, а также ряда региональных стран, включая Иорданию и Египет", - отметил собеседник агентства.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик накануне сообщил журналистам, что на встрече выступит глава организации.

Заседание станет третьей за неделю встречей Совбеза по палестино-израильскому урегулированию, однако впервые оно пройдет в открытом формате и с участием сторон конфликта. В ходе предыдущих встреч СБ ООН выработать единого заявления, призывающего к деэскалации, не удалось.