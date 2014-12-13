Представитель Верховного суда Афганистана застрелен в Кабуле

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Высокопоставленный представитель Верховного суда Афганистана застрелен в столице страны Кабуле. Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", глава отдела по расследованию уголовных преступлений полиции Кабула сообщил, что боевики убили главу секретариата Верховного суда страны Атикиллу Равуфи (Atiqullah Rawoofi) сегодня утром. Нападение произошло рядом c домом Равуфи на северо-западе Кабула.

Коллега Равуфи сообщил, что двое мужчин на мотоцикле подъехали к дому и выстрелили в мужчину, пока тот шел к своей машине.

Ответственность за убийство главы секретариата суда взяли на себя боевики движения "Талибан".

В минувший понедельник вооруженные силы НАТО и США официально завершили боевую миссию по содействию безопасности в Афганистане. Как ранее сообщали высокопоставленные представители альянса, вместо контингента Международных сил по обеспечению безопасности в Афганистане (ISAF), максимальный размер которого составлял 139 тыс. человек, в начале 2015 года в стране будет размещено около 12 тыс. человек. Предыдущий год стал рекордным для Афганистана по числу погибших в результате терактов.