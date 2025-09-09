Представитель Индии: СВМДА следует использовать свой потенциал для усиления многостороннего сотрудничества

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) должно в полной мере использовать свой потенциал для усиления многостороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявила исполняющая обязанности генерального директора Индийского совета по международным делам Нутан Капур Махавар в ходе 13-ого заседания Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

По ее словам, сейчас самое время сосредоточить внимание на возможностях СВМДА в рамках реформирования многостороннего взаимодействия и укрепления региональной интеграции.

Махавар отметила, что Азия и другие регионы мира по-прежнему не располагают панконтинентальной системой координации в сфере безопасности. В то же время регион сталкивается с угрозами, связанными с затяжными конфликтами и напряженностью в Индо-Тихоокеанском регионе, Юго-Восточной Азии, Афганистане и Западной Азии, где наиболее остро проявляются угрозы человеческой безопасности.

"Нынешние глобальные геополитические потрясения изменяют поведение государств и подходы к безопасности беспрецедентными способами. В то же время кризисные ситуации создают возможности для креативных решений", - подчеркнула она.