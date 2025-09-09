İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    AQEM çoxtərəfli əməkdaşlığı gücləndirmək üçün öz potensialından istifadə etməlidir

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 12:24
    AQEM çoxtərəfli əməkdaşlığı gücləndirmək üçün öz potensialından istifadə etməlidir

    Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) çoxtərəfli əməkdaşlığı gücləndirmək üçün öz potensialından tam istifadə etməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hindistan Beynəlxalq Əlaqələr Şurasının baş direktoru vəzifəsinin icraçısı Nutan Kapur Mahavar AQEM-in Beyin Mərkəzləri Forumunun Bakıda keçirilən 13-cü iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, indi çoxtərəfli qarşılıqlı fəaliyyətlə bağlı islahatların aparılması və regional inteqrasiyanın gücləndirilməsi çərçivəsində AQEM-in imkanlarına diqqət yetirmək vaxtıdır.

    N.Mahavar qeyd edib ki, Asiya və dünyanın digər regionları hələ də təhlükəsizlik sahəsində pankontinental koordinasiya sisteminə malik deyil. Eyni zamanda, region insan təhlükəsizliyinə təhdidlərin daha kəskin olduğu Hind-Sakit okean regionu, Cənub-Şərqi Asiya, Əfqanıstan və Qərbi Asiyada uzunmüddətli münaqişələr və gərginliklə bağlı təhdidlərlə üzləşir.

    "Hazırkı qlobal geosiyasi sarsıntılar dövlətlərin davranışını və təhlükəsizliyə yanaşmaları misli görünməmiş şəkildə dəyişdirir. Eyni zamanda, böhran vəziyyətləri yaradıcı həllər üçün imkanlar yaradır", - o vurğulayıb.

    Bakı Hindistan AQEM iclas
    Представитель Индии: СВМДА следует использовать свой потенциал для усиления многостороннего сотрудничества
    Indian rep: CICA should use its potential to strengthen multilateral co-op

    Son xəbərlər

    12:48

    Lu Mey: "Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı tarixi zirvəyə çatıb"

    İnfrastruktur
    12:44

    10 marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    12:34

    Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıb

    Hadisə
    12:34

    Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri: Azərbaycanla sülh sazişi ölkəmizə investisiyaları artıracaq

    Region
    12:31

    İrəvanda atışma olub, ölən var

    Region
    12:30

    Deputat: Vaşinqtonda imzalanan sənədlər Azərbaycan-ABŞ əlaqələri üçün böyük perspektivlər açır

    Daxili siyasət
    12:28

    Dünya Qadın Seriyası: Azərbaycan yığmasının final mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi açıqlanıb

    Komanda
    12:26

    Azərbaycanın cüdo yığması Braziliyada beynəlxalq təlim-məşq düşərgəsinə qatılıb

    Fərdi
    12:25

    Konqoda üsyançılar 50-dən çox mülki şəxsi öldürüblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti