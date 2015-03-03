Представитель генсека ООН прибыл в Алеппо для установления локального перемирия

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Спецпредставитель генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура прибыл в сирийский город Алеппо, где планируется установить локальное перемирие между правительственными войсками и мятежниками. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, введенное в одном из кварталов города, перемирие затем должно распространиться на весь мегаполис.

Алеппо (360 км к северу от Дамаска), который считается торгово-экономической столицей Сирии, с августа 2012 года расколот на две части: его западные кварталы защищает сирийская армия, восточные - находятся под контролем двух десятков вооруженных группировок.

Город сильно разрушен, и целью визита итальянского дипломата является попытка приостановления военных действий в городе, чтобы как можно скорее оказать гуманитарную помощь населению.