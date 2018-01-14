Представитель Эрдогана назвал недопустимым желание США обучать курдов в Сирии

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал в воскресенье недопустимым решение США обучать бойцов отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС) охранять сирийско-турецкую границу.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.

"Эта ситуация недопустима. Турция оставляет за собой право делать все необходимое в борьбе с терроризмом", - приводит издание слова Калына.

Ранее в воскресенье начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой государств во главе с США, полковник Томас Вил сообщил ТАСС в Вашингтоне, что США "подготовят пограничную службу безопасности Сирии". По его словам, "численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек".