Представитель Азербайджана в ПАСЕ: Я в ужасе от того, что французская полиция убила подростка

Представитель Азербайджана в ПАСЕ: Я в ужасе от того, что французская полиция убила подростка

Я был потрясен новостью о том, что 17-летний подросток алжирского происхождения был застрелен полицией во Франции.

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