Представитель Азербайджана в ПАСЕ: Я в ужасе от того, что французская полиция убила подростка

"Я был потрясен новостью о том, что 17-летний подросток алжирского происхождения был застрелен полицией во Франции".
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"Я был в ужасе от этой новости. На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, как полиция стреляет из пистолета в водителя автомобиля, затем машина останавливается. Подросток по имени М.Наэль скончался от огнестрельных ранений в грудь", - отметил К.Джафаров.
"Во-первых, я прошу французские власти изучить системный и этнический характер применения полицией чрезмерной силы и активизировать усилия по обеспечению правосудия для всех жертв своевременным и адекватным образом.
Во-вторых, призываю французские власти уважать право протестующих на демонстрацию и защиту в Нантере", - отметил председатель подкомитета ПАСЕ по правам человека.