О нас

Представитель Азербайджана в ПАСЕ: Я в ужасе от того, что французская полиция убила подростка

Представитель Азербайджана в ПАСЕ: Я в ужасе от того, что французская полиция убила подростка Я был потрясен новостью о том, что 17-летний подросток алжирского происхождения был застрелен полицией во Франции.
Другие страны
28 июня 2023 г. 22:55
Представитель Азербайджана в ПАСЕ: Я в ужасе от того, что французская полиция убила подростка

"Я был потрясен новостью о том, что 17-летний подросток алжирского происхождения был застрелен полицией во Франции".

Как сообщает Report, об этом написал в Twitter член азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), депутат Милли Меджлиса, председатель подкомитета ПАСЕ по правам человека Кямал Джафаров.

"Я был в ужасе от этой новости. На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, как полиция стреляет из пистолета в водителя автомобиля, затем машина останавливается. Подросток по имени М.Наэль скончался от огнестрельных ранений в грудь", - отметил К.Джафаров.

"Во-первых, я прошу французские власти изучить системный и этнический характер применения полицией чрезмерной силы и активизировать усилия по обеспечению правосудия для всех жертв своевременным и адекватным образом.

Во-вторых, призываю французские власти уважать право протестующих на демонстрацию и защиту в Нантере", - отметил председатель подкомитета ПАСЕ по правам человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın AŞPA-dakı təmsilçisi: “Fransa polisinin əlcəzairəsilli yeniyetməni öldürməsindən dəhşətə gəldim”

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
22 июня 2023 г. 14:40
Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией 
Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией 
22 июня 2023 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi