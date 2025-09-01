Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) переходит к Кыргызстану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

Как отмечается в документе, киргизское председательство "пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".

"Очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС состоится в 2026 году в Кыргызской Республике", - указано в документе.