    Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану

    • 01 сентября, 2025
    • 10:41
    Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) переходит к Кыргызстану.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита в Тяньцзине.

    Как отмечается в документе, киргизское председательство "пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".

    "Очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС состоится в 2026 году в Кыргызской Республике", - указано в документе.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ŞƏT-də sədrlik Qırğızıstana keçir
    Английская версия Английская версия
    SCO presidency passes to Kyrgyzstan

    Лента новостей