ŞƏT-də sədrlik Qırğızıstana keçir
Digər ölkələr
- 01 sentyabr, 2025
- 11:00
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında (ŞƏT) sədrlik Qırğızıstana keçir.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tiencində keçirilən sammitin yekun bəyannaməsində deyilir.
Sənəddə qeyd olunub ki, Qırğızıstan sədrliyi "ŞƏT-in 25 ili: birlikdə davamlı sülhə, inkişafa və rifaha doğru" şüarı altında baş tutacaq.
"ŞƏT-in üzvü olan ölkələrin Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası 2026-cı ildə Qırğız Respublikasında keçiriləcək", - sənəddə bildirilib.
