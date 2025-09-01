    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    ŞƏT-də sədrlik Qırğızıstana keçir

    • 01 sentyabr, 2025
    • 11:00
    Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında (ŞƏT) sədrlik Qırğızıstana keçir.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tiencində keçirilən sammitin yekun bəyannaməsində deyilir.

    Sənəddə qeyd olunub ki, Qırğızıstan sədrliyi "ŞƏT-in 25 ili: birlikdə davamlı sülhə, inkişafa və rifaha doğru" şüarı altında baş tutacaq.

    "ŞƏT-in üzvü olan ölkələrin Dövlət Başçıları Şurasının növbəti iclası 2026-cı ildə Qırğız Respublikasında keçiriləcək", - sənəddə bildirilib.

    Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı   Qırğızıstan  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Председательство в ШОС переходит к Кыргызстану
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    SCO presidency passes to Kyrgyzstan

