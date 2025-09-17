Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Бербок: Без ООН невозможна была бы даже малая помощь ни Украине, ни Газе

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 21:30
    Бербок: Без ООН невозможна была бы даже малая помощь ни Украине, ни Газе

    Несмотря на критику в адрес ООН, организация продолжает играть важную роль в доставке гуманитарной помощи и управлении кризисами.

    Как передает бюро американское Report, об этом заявила журналистам председатель 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок в преддверии "Недели высокого уровня".

    "Представьте, что ООН не существовало бы - тогда ни в Украине, ни в Газе не было бы даже той небольшой помощи, которая сейчас доступна", - подчеркнула Бербок.

    По ее словам, одной из главных тем сессии станут обсуждения реформы Совета безопасности ООН.

    Бербок признала, что на протяжении многих лет прогресс в этом направлении дается трудно, однако, по ее мнению, необходимо продолжать делать пусть небольшие, но последовательные шаги.

    Коснувшись украинского и ближневосточного конфликтов, председатель сессии выразила оптимизм.

    Она также добавила, что кризис, с которым сталкивается мусульманское меньшинство и другие общины в Мьянме, а также нарушения прав человека остаются в центре внимания Генассамблеи. Кроме того, Бербок отметила, что предстоящее мероприятие, посвященное полной ликвидации ядерного оружия, приобретает особую значимость в условиях роста международной напряженности.

