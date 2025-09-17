İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Berbok: BMT Təhlükəsizlik Şurasının islahatı ilə bağlı müzakirələr olacaq

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 21:13
    Berbok: BMT Təhlükəsizlik Şurasının islahatı ilə bağlı müzakirələr olacaq

    BMT-yə qarşı tənqidlərə baxmayaraq, təşkilat humanitar yardımların çatdırılması və böhranların idarə edilməsində mühüm rol oynamağa davam edir.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bunu BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının prezidenti Annalena Berbok "Yüksək Səviyyəli Həftə" ərəfəsində jurnalistlərə deyib.

    "Təsəvvür edin ki, BMT olmasaydı, nə Ukraynada, nə də Qəzzada mövcud olan az da olsa yardım mümkün olardı", -  Berbok bildirib. 

    Onun sözlərinə görə, sessiyanın əsas mövzularından biri BMT Təhlükəsizlik Şurasının islahatı ilə bağlı müzakirələr olacaq.

    Berbok qeyd edib ki, bu istiqamətdə illərdir irəliləyişin çətin olduğunu qəbul edir, lakin kiçik də olsa atılan addımlar davam etdirilməlidir.

    Ukrayna və Yaxın Şərq münaqişələrinə toxunan sessiya prezidenti vurğulayıb ki, bu barədə nikbindir.

    A.Berbok həmçinin əlavə edib ki, Myanmadakı müsəlman azlıqların və digər icmaların üzləşdiyi böhran, həmçinin insan hüquqlarının pozulması BMT Baş Assambleyasının diqqət mərkəzindədir. O, nüvə silahlarının tamamilə ləğvi ilə bağlı keçiriləcək tədbirin beynəlxalq gərginliyin artdığı bir vaxtda daha da əhəmiyyət qazandığını qeyd edib.

    Annalena Berbok BMT Baş Assambleyası
    Foto
    Бербок: Без ООН невозможна была бы даже малая помощь ни Украине, ни Газе

    Son xəbərlər

    22:32

    WSJ: Avropanın Trampın çağırışına cavab formalaşdırmaqda çətinlikləri onun problemlərini nümayiş etdirir

    Digər ölkələr
    22:32

    Azərbaycan güləşçisi: "Vətənə medalla qayıtmaq çox xoş hissdir"

    Fərdi
    22:25

    Almaniyada kimya zavodunda qəza olub, ölən və yaralılar var

    Digər ölkələr
    22:16

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi illik faiz dərəcəsini 4-4,25%-ə endirib

    Maliyyə
    22:01

    Tramp IMF-nin direktor müavini vəzifəsinə Den Katsın namizədliyini irəli sürə bilər

    Digər ölkələr
    21:54

    Xetaq Qazyumov: "Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında daha çox medal qazana bilərdilər"

    Fərdi
    21:52

    "CNN Brasil": Bolsonaroya xərçəng diaqnozu qoyulub

    Digər ölkələr
    21:38
    Foto

    Biləsuvarda qanunsuz fəaliyyət göstərən kafe aşkarlanıb

    Hadisə
    21:26

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Gürcüstanda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti