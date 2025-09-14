Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Председатель ГА ООН Бербок не исключила отправки миротворцев в Украину

    Другие страны
    • 14 сентября, 2025
    • 16:04
    Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН и экс-глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила возможности размещения в Украине миротворцев организации после проведения мирных переговоров.

    Как передает Report, об этом она заявила в интервью газете Bild.

    "Если будет заключен мирный договор, то его (выполнение – ред.) необходимо обеспечить наилучшим образом. И если большинство государств-членов (ООН – ред.) скажет, что для этого необходимы "голубые каски", то это будет тем, что, надеюсь, поможет обеспечить мир на продолжительное время. Прежде всего, необходимо провести эти мирные переговоры", - подчеркнула Бербок.

