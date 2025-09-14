İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 17:43
    BMT Baş Assambleyasının sədri Ukraynaya sülhməramlıların göndərilməsini istisna etməyib

    BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının sədri və Almaniyanın keçmiş xarici işlər naziri Annalena Berbok Ukraynada sülh danışıqlarından sonra BMT sülhməramlılarının yerləşdirilməsinin mümkünlüyünü istisna etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Bild" qəzetinə müsahibəsində bildirib.

    "Əgər sülh müqaviləsi bağlanarsa, o, ən yaxşı şəkildə təmin edilməlidir. Əgər üzv dövlətlərin əksəriyyəti (BMT-nin – red.) bunun üçün "mavi dəbilqəlilər"in lazım olduğunu desələr, bu, ümid edirəm ki, uzun müddət sülhün təmin olunmasına kömək edəcək. İlk növbədə, bu sülh danışıqlarını aparmaq lazımdır", - o söyləyib. 

    Председатель ГА ООН Бербок не исключила отправки миротворцев в Украину

