Предприниматели: Связанные с Корсикой решения должны принимать жители острова

Французское правительство должно понять, что язык народа нельзя полностью вытеснить.

Французское правительство должно понять, что язык народа нельзя полностью вытеснить.

Об этом французскому бюро Report сказал работающий на центральном рынке Корсики предприниматель Сомер Перп.

"Вот уже 23 года я продаю местные продукты, произведенные в южном регионе Корсики. Борьба за корсиканский язык продолжается уже несколько лет. Постепенно эта борьба дает результаты, в один прекрасный день мы достигнем своей цели", - сказал Перп.

Он считает, что получение Корсикой автономии является важным вопросом:

"Потому что это, в свою очередь, решит целый ряд проблем. Однако даже после получения автономии потребуется много лет, чтобы наш язык стал полноценно использоваться. Потребуется много времени, чтобы снова преподавать корсиканский язык в школах, чтобы научить родному языку новое поколение. Государство должно понять, что язык нельзя полностью вытеснить. В регионах существуют различные местные языки, которые являются национальным достоянием народов".

Владелец расположенного в центре Аяччо сувенирного магазина Иван Пато сказал французскому бюро Report, что корсиканские политики проводят верную политику, острову должна быть предоставлена автономия:

"Я вступил в борьбу за сохранение нашей национальной идентичности с юных лет. Корсиканские политики потребовали автономии для Корсики. Я приветствую их требование и поддерживаю как коллективные действия, так и личные инициативы в этом направлении. Я поддерживаю все меры, которые служат сохранению нашего языка и нашему сбалансированному экономическому развитию".

Пато считает, что решения должны приниматься на местном уровне, будь то налоговая, экономическая, сельскохозяйственная или другая сфера:

"Для этого необходимо укреплять местные органы власти. В целом, полномочия местного законодательного органа должны быть расширены".

Напомним, что на острове Корсика запрещено использование корсиканского языка. Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варенн сделал заявление по этому поводу:

"Разрешение использовать на острове только французский язык является дискриминацией и нарушением международного права. В то время как в государственных университетах используется английский язык, корсиканский язык запрещен", - подчеркнул спецдокладчик ООН.