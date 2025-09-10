Правые и левые радикалы в Европарламенте вновь собираются требовать отставки фон дер Ляйен

Представители крайне правых и крайне левых в Европейском парламенте по отдельности готовят обращения к руководству по вопросу вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен после ее выступления 10 сентября с программной речью о будущем ЕС.

Как сообщает европейское бюро со ссылкой на Politico, документы планируется представить к полуночи сегодня.

Депутатов также не удовлетворили ответы президента ЕК наа критику и требования об отставке во время дебатов.

Фон дер Ляйен вновь обещала укрепить "проевропейское демократическое большинство", таким образом обозначив, что будет опираться на социалистов, либералов, зеленых и правоцентристские группы, которые помогли избрать ее на второй срок.

"На мой взгляд, это единственное большинство, которое может работать на благо европейцев", - подчеркнула она.

"ЕС сегодня слабее, чем когда-либо, из-за постоянных провалов" председателя Еврокомиссии, говорится в обращение фракции "Патриоты для Европы"( PfE).

Два месяца назад президент ЕК смогла защитить себя и получить доверие парламента. Теперь в октябре аналогичные дебаты ей придется выдержать вновь на фоне накопившегося с тех пор еще большего недовольства как с ситуацией в экономике (торговые соглашения с США и другими странами), так и в политике (переговоры по Украине, Ближний Восток, особенно ситуация вокруг Газы).

В свою очередь, левые, критикуя торговую политику ЕК, в основном концентрируются на "бездействии исполнительного органа Евросоюза в условиях войны Израиля в Газе".

Ни те, ни другие не были довольны планами по разрешению ситуации в Газе и оказанию помощи местному населению. Депутатов это все больше беспокоит, так как среди европейцев все больше растет недовольство, люди выходят на демонстрации с заявлениями, что ЕС "потерпела неудачу в предотвращении страданий мирного населения, гибели детей и голода в Газе".

"Вы не приняли никаких реальных санкций, и ваше сегодняшнее заявление ничего не меняет, - заявила сопредседатель левых Манон Обри. - Перед лицом геноцида не может быть полумер".

Следует отметить, что в знак поддержки мирного населения Газы многие депутаты-женщины были одеты на сегодняшнем заседании в красное, включая вице-президента ЕС Терезу Реберу.