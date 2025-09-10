Avropa Parlamentində yenidən Ursula fon der Lyayenin istefası tələb ediləcək
Digər ölkələr
10 sentyabr, 2025
- 17:59
Avropa Parlamentində ifrat sağçılar və solçular Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayenə qarşı etimadsızlıq votumu məsələsi ilə bağlı rəhbərliyə ayrı-ayrılıqda müraciət hazırlayırlar.
"Report"un Avropa bürosunun "Politico"ya istinadən verdiyi məlumata görə, sənədlərin bu gün gecə yarısına qədər təqdim edilməsi planlaşdırılır.
Bununla bağlı qərar Ursula fon der Lyayenin sentyabrın 10-da Avropa İttifaqının gələcəyi haqqında proqram nitqi ilə çıxışından sonra verilib.
Deputatlar həmçinin debatlar zamanı AK sədrinin tənqidlərə və istefa tələblərinə verdiyi cavablardan narazı qalıblar.
