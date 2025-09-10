İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Avropa Parlamentində yenidən Ursula fon der Lyayenin istefası tələb ediləcək

    • 10 sentyabr, 2025
    • 17:59
    Avropa Parlamentində yenidən Ursula fon der Lyayenin istefası tələb ediləcək

    Avropa Parlamentində ifrat sağçılar və solçular  Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayenə qarşı etimadsızlıq votumu məsələsi ilə bağlı rəhbərliyə ayrı-ayrılıqda müraciət hazırlayırlar.

    "Report"un Avropa bürosunun "Politico"ya istinadən verdiyi məlumata görə, sənədlərin bu gün gecə yarısına qədər təqdim edilməsi planlaşdırılır.

    Bununla bağlı qərar Ursula fon der Lyayenin sentyabrın 10-da Avropa İttifaqının gələcəyi haqqında proqram nitqi ilə çıxışından sonra verilib.

    Deputatlar həmçinin debatlar zamanı AK sədrinin tənqidlərə və istefa tələblərinə verdiyi cavablardan narazı qalıblar.

    Правые и левые радикалы в Европарламенте вновь собираются требовать отставки фон дер Ляйен

