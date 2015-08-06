Правозащитники сообщают о захвате боевиками ИГ города на западе Сирии

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights), базирующийся в Великобритании, сообщил, что боевики радикальной группировки "Исламское государств" (ИГ) захватили сирийский город Эль-Карьятайн на западе страны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным правозащитников, боевики начали атаку на город в среду утром, когда три террориста-смертника подорвали себя у контролируемых проправительственными силами КПП на въезде в город.

"ИГ захватили город Эль-Карьятайн к юго-востоку от Хомса после жестоких столкновений с проправительственными силами и лояльными им бойцами", — сообщил агентству директор организации Рами Абдель Рахман (Rami Abdel Rahman). По его данным, в ходе столкновений погибли 37 сирийских военнослужащих и лояльных им бойцов и 23 боевика ИГ.

Правозащитная организация считает, что город имеет стратегическое значение, так как находится на пути из Пальмиры, которую боевики ИГ удерживают под контролем с мая текущего года, в регион Каламун в провинции Дамаска.

"Контроль над Эль-Карьятайном позволит ИГ соединить территории, которые находятся под их контролем в восточной части Хомса, с захваченными районами в восточной части Каламун, и позволит перемещать боевиков и припасы между двумя регионами", — добавил Абдель Рахман.