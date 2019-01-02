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    Власти ФРГ расценивают наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы Германии расценивают наезд на людей в городах Боттропе и Эссене как террористический акт.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета "Тагесшпигель" со ссылкой на источник в силах безопасности.

    Генпрокуратура ФРГ в настоящее время изучает вопрос, может ли она взять на себя расследование случившегося. Действия 50-летнего мужчины, совершившего в новогоднюю ночь несколько попыток наезда на прохожих, сравнимы с действиями исламиста, действующего в одиночку, считают в Генпрокуратуре.

    Ранее В Германии погибли два и пострадали 19 человек в результате ДТП.

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