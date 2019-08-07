Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозицией

Власти Венесуэлы не собираются отказываться от переговоров с оппозицией, несмотря на новые санкции со стороны США.

Как передаёт Report, об этом сообщил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел южноамериканской страны Хорхе Арреаса.

"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем <...> с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio. Ранее во вторник лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо также заявил о продолжении общения с правительством.