Правительство Ливана одобрило план по разоружению "Хезболлах"
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 22:39
Правительство Ливана одобрило план по разоружению "Хезболлах".
Как передает Report со ссылкой на ливанский новостной портал Lebanon 24, об этом заявил министр информации страны Пол Моркос по итогам заседания кабмина.
По его словам, ливанская армия начнет реализацию этого плана в соответствии с доступными возможностями.
"Мы получили от нескольких стран обязательства поддержать ливанскую армию. Правительство решило сохранять конфиденциальность в отношении будущего армии и их обсуждений", - отметил он.
