Livan hökuməti "Hizbullah"ı tərksilah etmək planını təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 05 sentyabr, 2025
- 23:09
Livan hökuməti "Hizbullah"ı tərksilah etmək planını təsdiqləyib.
"Report"un "Lebanon 24" xəbər portalına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Nazirlər Kabinetinin iclasının yekunlarına dair çıxışında ölkənin informasiya naziri Pol Morkos deyib.
Məlumata görə, Livan ordusu mövcud imkanlara uyğun olaraq bu planı həyata keçirməyə başlayacaq.
"Biz Livan ordusuna dəstək vermək üçün bir neçə ölkədən öhdəliklər almışıq. Hökumət ordunun gələcəyi və onların müzakirələri ilə bağlı məxfiliyi qorumağa qərar verib", - o deyib.
Son xəbərlər
23:09
Livan hökuməti "Hizbullah"ı tərksilah etmək planını təsdiqləyibDigər ölkələr
23:02
"Reuters": Tramp ağır zərbə PUA-larını satmaq üçün qanunvericiliyi dəyişdirəcəkDigər ölkələr
22:48
Foto
DÇ-2026: İslandiya - Azərbaycan matçına start verilibFutbol
22:47
Abşeronda avtomobilin vurduğu piyada ölübHadisə
22:37
Ukrayna tarixdə ilk dəfə korrupsionerlərin ölkədən çıxardığı pulları geri qaytarıbDigər ölkələr
22:28
Foto
Bakıda xatirə turnirinə start verilib, ilk günün qalibləri müəyyənləşibFərdi
22:24
Zelenski: Amerika biznesinin Ukraynada olması bizim üçün çox vacibdirDigər ölkələr
22:14
Foto
Azərbaycan millisi airbadminton üzrə Avropa çempionatının yarımfinalına yüksəlibKomanda
22:03