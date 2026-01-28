Литва выделяет более 14,5 млн евро на восстановление Украины

Правительство Литвы сегодня одобрило четыре проекта, направленные на восстановление Украины, которые будут финансироваться из Фонда развития сотрудничества и гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом пишет LRT.

Стоимость проектов превысит 14,5 млн евро.

Согласно предложению МИД Литвы, на реализацию первой фазы проекта "Школы будущего в Украине" будет выделено 5 млн евро. Из этой суммы 500 тыс. евро поступят из целевого взноса Ирландии в фонд. Первая фаза будет включать техническое проектирование школы в Житомире, которая была разрушена в 2023 году во время российских атак, и строительство подземного многофункционального укрытия.

Первый этап планируется реализовать в течение 18 месяцев.

Помимо этого, еще 5 млн евро будет выделено на реализацию проекта "Дети прежде всего. Защита будущего Украины". В рамках проекта планируется реконструкция детского дома "Боярка" для обеспечения краткосрочного проживания, создания зоны для оказания социально-психологических услуг.

Кроме того, в Ирпене будет построено 10 модульных зданий для среднесрочной интеграции, что обеспечит до 80 мест для проживания в год.

Еще почти 4 млн евро будет выделено на второй этап реконструкции школы "Зеленый гай" в Николаеве.