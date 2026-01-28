Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Литва выделяет более 14,5 млн евро на восстановление Украины

    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 16:06
    Литва выделяет более 14,5 млн евро на восстановление Украины

    Правительство Литвы сегодня одобрило четыре проекта, направленные на восстановление Украины, которые будут финансироваться из Фонда развития сотрудничества и гуманитарной помощи.

    Как передает Report, об этом пишет LRT.

    Стоимость проектов превысит 14,5 млн евро.

    Согласно предложению МИД Литвы, на реализацию первой фазы проекта "Школы будущего в Украине" будет выделено 5 млн евро. Из этой суммы 500 тыс. евро поступят из целевого взноса Ирландии в фонд. Первая фаза будет включать техническое проектирование школы в Житомире, которая была разрушена в 2023 году во время российских атак, и строительство подземного многофункционального укрытия.

    Первый этап планируется реализовать в течение 18 месяцев.

    Помимо этого, еще 5 млн евро будет выделено на реализацию проекта "Дети прежде всего. Защита будущего Украины". В рамках проекта планируется реконструкция детского дома "Боярка" для обеспечения краткосрочного проживания, создания зоны для оказания социально-психологических услуг.

    Кроме того, в Ирпене будет построено 10 модульных зданий для среднесрочной интеграции, что обеспечит до 80 мест для проживания в год.

    Еще почти 4 млн евро будет выделено на второй этап реконструкции школы "Зеленый гай" в Николаеве.

    Украина Литва гуманитарная помощь восстановление
    Litva Ukraynanın bərpası üçün 14,5 milyon avrodan çox vəsait ayırıb
    Lithuania allocates more than 14.5 million euros for restoration of Ukraine

    Последние новости

    17:10
    Фото

    Представители зарубежных медиа наблюдали за процессом разминирования в Агдаме

    Внутренняя политика
    16:53

    Завтра в Баку ожидаются интенсивные осадки

    Экология
    16:53

    Цены на нефть повысились после заявления Трампа об Иране - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:52

    МИД Украины выразил протест послу Венгрии из-за заявлений о вмешательстве в выборы

    Другие страны
    16:47

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили ситуацию в регионе

    В регионе
    16:34

    Мирзоян: Армения рассчитывает на безвиз с ЕС в ближайшие месяцы

    В регионе
    16:32

    Дональд Трамп: Отведенное Ирану время истекает

    Другие страны
    16:28

    Мирзоян заявил о необходимости пересмотра целей наблюдательной миссии ЕС в Армении

    В регионе
    16:28

    В Азербайджан в прошлом году экстрадировали 65 человек

    Внутренняя политика
    Лента новостей