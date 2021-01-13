Правительство Кувейта подало в отставку через месяц после назначения
Правительство Кувейта подало в отставку через месяц после назначенияПремьер-министр Кувейта Сабах Аль Халед Ас Сабах подал эмиру прошение от отставке правительства через месяц после назначения кабинета министров из-за разногласий с парламентом
Премьер-министр Кувейта Сабах Аль Халед Ас Сабах подал эмиру прошение от отставке правительства через месяц после назначения кабинета министров из-за разногласий с парламентом, сообщает Report со ссылкой на Кувейтское агентство новостей KUNA.
"Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах в среду принял премьер-министра, который подал ему прошение правительства об отставке", - говорится в сообщении.
Премьер подал в отставку после того, как накануне получил просьбу об отставке от министров. Они решились на отставку после того, как депутаты избранного в декабре прошлого года парламента потребовали от премьера прийти на заседание парламента 5 января и ответить на их обвинение в нежелании сотрудничать с законодательным советом. Заседание не состоялось из-за отказа правительства присутствовать.
Депутаты обвинили правительство в оказании давления на парламент из-за поддержки кандидатуры бывшего спикера парламента Кувейта Мазрука аль-Ганима в качестве спикера в очередной раз и вмешательство в формирование комитетов законодательного совета.