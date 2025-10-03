Правительство Израиля ожидает ответа от ХАМАС по предложению Трампа о перемирии
- 03 октября, 2025
- 13:44
Правительство Израиля ожидает официального ответа радикальной группировки ХАМАС на предложение президента США Дональда Трампа о перемирии в секторе Газа.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщили в канцелярии премьер-министра.
"Мы не можем предположить, каким будет их ответ", - заявили в канцелярии.
Ранее ближневосточные СМИ сообщали, что высокопоставленные представители ХАМАС заявили посредникам о необходимости большего количества времени для обсуждения плана Трампа.
Напомним, что 29 сентября в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. По итогам переговоров был принят мирный план по урегулированию ситуации в Газе, включающий 21 пункт. Кроме того, Нетаньяху принес извинения Катару за ракетный удар по Дохе в телефонном разговоре с премьером страны Мохаммедом Абделем Рахманом Аль-Тани.