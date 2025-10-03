İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İsrail HƏMAS-dan Trampın atəşkəs təklifinə cavab gözləyir

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 13:50
    İsrail HƏMAS-dan Trampın atəşkəs təklifinə cavab gözləyir

    İsrail hökuməti HƏMAS qruplaşmasından ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı təklifinə rəsmi cavab gözləyir.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin dəftərxanasından bildirilib.

    "Onların cavabının necə olacağını təxmin edə bilmərik", - dəftərxanadan bəyan ediblər.

    Daha əvvəl Yaxın Şərq KİV-lərinin yaydığı məlumata görə, HƏMAS rəsmiləri vasitəçilərə Trampın planını müzakirə etmək üçün daha çox vaxt lazım olduğunu bildiriblər.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 29-da Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu arasında danışıqlar aparılıb. Danışıqların nəticəsinə əsasən, Qəzzada vəziyyətin nizamlanması ilə bağlı 21 bənddən ibarət sülh planı qəbul edilib.

    İsrail HƏMAS Donald Tramp
    Правительство Израиля ожидает ответа от ХАМАС по предложению Трампа о перемирии

