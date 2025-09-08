Правительство Индонезии уволило министра финансов страны
Министр финансов Индонезии Шри Муляни Индравати отправлена в отставку в ходе перестановок в кабинете министров страны.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил министр государственного секретариата Прасетио Хади.
Однако он не сообщил, кто ее заменит.
Заявление было сделано после двух недель протестов и беспорядков в Индонезии, в ходе которых звучали призывы к более справедливой системе налогообложения.
Шри Мульяни Индравати - одна из старейших министров финансов Индонезии, работавшая при трех президентах. Она заслужила признание за реформу налоговой системы и за свою роль в преодолении последствий нескольких кризисов, включая пандемию и мировой финансовый кризис, крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии.
