    Правительственные силы Сирии установили контроль над аэропортом Эль-Камышлы

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 22:38
    Управление гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии установило контроль над международным аэропортом в городе Эль-Камышлы в провинции Эль-Хасака на границе с Турцией.

    Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, об этом говорится в заявлении Управления в телеграм-канале.

    Данное решение было принято в рамках реализации соглашения, заключенного между правительством Сирии и Сирийскими демократическими силами (СДС).

    "Главы департаментов посетили аэропорт, чтобы оценить его эксплуатационные, технические и административные возможности, а также обсудить механизмы возобновления работы в соответствии с высочайшими международными стандартами в области гражданской авиации", - говорится в сообщении.

    Напомним, что в январе текущего года президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди достигли соглашения, согласно которому бойцы группировки вольются в состав правительственных сил, а институты самоуправления, созданные ими на северо-востоке Сирии, станут частью сирийских госструктур. Документ предусматривает, что под контроль Дамаска переходят нефтяные месторождения в Румейлане и Эс-Сувейдии, аэропорт Эль-Камышлы и все пограничные переходы.

