İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Suriyanın hökumət qüvvələri Əl-Qamışlı hava limanına nəzarəti ələ keçirib

    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 00:21
    Suriyanın hökumət qüvvələri Əl-Qamışlı hava limanına nəzarəti ələ keçirib

    Suriyanın Mülki Aviasiya və Hava Nəqliyyatı İdarəsi Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən Əl-Həsəkə vilayətinin Əl-Qamışlı şəhərindəki beynəlxalq hava limanına nəzarəti ələ keçirib.

    "Report" SANA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu, idarənin teleqram kanalında yayılan bəyanatda qeyd olunub.

    Bu addım Suriya hökuməti ilə "Suriya Demokratik Qüvvələri" (SDQ) arasında bağlanmış sazişin icrası çərçivəsində atılıb.

    "Departament rəhbərləri hava limanının istismar, texniki və inzibati imkanlarını qiymətləndirmək, həmçinin mülki aviasiya sahəsində ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun olaraq fəaliyyətin bərpası mexanizmlərini müzakirə etmək üçün hava limanını ziyarət ediblər", - məlumatda deyilir.

    Xatırladaq ki, cari ilin yanvarında Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şaraa və SDQ komandanı Mazlum Abdi razılığa gəliblər ki, qruplaşmanın döyüşçüləri hökumət qüvvələrinin tərkibinə daxil olacaq, onların Suriyanın şimal-şərqində yaratdıqları özünüidarə institutları isə Suriya dövlət strukturlarının bir hissəsi olacaq. Sənədə əsasən, Rumeylan və Əs-Suveydadakı neft yataqları, Əl-Qamışlı hava limanı və bütün sərhəd keçid məntəqələri Dəməşqin nəzarətinə keçir.

    Suriya SDQ Əl-Qamışlı
    Правительственные силы Сирии установили контроль над аэропортом Эль-Камышлы

    Son xəbərlər

    00:34

    Pezeşkian: İran xarici təzyiqə boyun əyməyəcək

    Region
    00:21

    Suriyanın hökumət qüvvələri Əl-Qamışlı hava limanına nəzarəti ələ keçirib

    Digər ölkələr
    23:59

    Ukrayna XİN: Ultimatumlar Kiyevə deyil, Kremlə göndərilməlidir

    Digər ölkələr
    23:48

    İsrail "Hizbullah"ın raket bölmələrini atəşə tutub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    23:37

    WUF Akademiyasında qısa mühazirə üçün müraciətin son tarixi açıqlanıb

    İnfrastruktur
    23:25
    Foto
    Video

    Prezidentin mühafizəçiləri ilə bağlı yayılan videonun ətraflı təhlili

    Media
    23:19

    Ceyhun Bayramov və Pakistanın XİN başçısı Sülh Şurasının ilk iclasından irəli gələn məsələləri müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:04

    Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray" səfərdə məğlub olub

    Futbol
    22:55

    KİV: Lekornu Makronla məsləhətləşmələrdən sonra hökumət dəyişikliklərini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti