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    Правительство Великобритании опубликовало план выхода из ЕС

    Так называемая Белая книга содержит в себе 12 основных принципов

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании опубликовало на своем сайте официальный документ с планом выхода из состава Европейского союза (Brexit). 

    Как сообщает Report, так называемая "Белая книга" содержит в себе 12 основных принципов правительства, которым будут руководствоваться власти Великобритании при выходе страны из ЕС. В их число входит контроль за миграцией и возвращение контроля над законами страны.

    В тексте также содержится вступительное слово премьер-министра страны Терезы Мэй. Всего в документе 77 страниц.

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