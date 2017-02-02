Правительство Великобритании опубликовало план выхода из ЕС

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Великобритании опубликовало на своем сайте официальный документ с планом выхода из состава Европейского союза (Brexit).

Как сообщает Report, так называемая "Белая книга" содержит в себе 12 основных принципов правительства, которым будут руководствоваться власти Великобритании при выходе страны из ЕС. В их число входит контроль за миграцией и возвращение контроля над законами страны.

В тексте также содержится вступительное слово премьер-министра страны Терезы Мэй. Всего в документе 77 страниц.