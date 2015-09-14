Правительство Окинавы отзывает разрешение на перенос авиабазы США Футэмма

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Окинавы отзывает разрешение на работы по передислокации авиабазы морской пехоты США Футэмма из города Гинован в район Хэноко в той же префектуре. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Окинавы Такэси Онага, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Разрешение, выданное предыдущим губернатором, было ошибочным", - сказал он. По его словам, правительство Окинавы завершит формальную процедуру утверждения этого решения до конца октября.

12 сентября на острове были возобновлены работы по переносу авиабазы Футэмма. Правительство Японии пошло на этот шаг после того, как на протяжении месяцев центральное правительство вело интенсивные переговоры с представителями властей Окинавы и губернатором Такэси Онагой. В ходе консультаций стороны не смогли прийти к компромиссу. По настоянию властей префектуры также была проведена экспертиза, целью которой было выявить, нанесет ли перенос базы в район Хэноко ущерб коралловым рифам на морском дне в этом месте.

Губернатор Окинавы 23 марта дал указание минобороны Японии приостановить все операции в море на месте будущего размещения базы Футэмма в районе Хэноко на севере острова. Поводом для этого стала поступившая информация о том, что строители в ходе работ по неосторожности повредили коралловый риф. При этом власти Окинавы не исключили, что могут и вовсе отозвать разрешение на перенос авиабазы в этот район. Центральное правительство Японии назвало данные действия префектуральных властей незаконными и подчеркнуло, что продолжит выполнение плана по переносу базы, отменив запрет властей южной островной префектуры на ведение строительных работ.