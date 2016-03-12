Правительство Йемена установило контроль над городом Таиз

Баку. 12 Марта. REPORT.AZ/ Лояльные президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади войска при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией установили контроль над крупным городом Таиз, который почти год удерживался мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).

Как передает Report, об этом сообщил вещающей в ОАЭ радиостанции "Аль-Арабийя" советник министра обороны Саудовской Аравии Ахмед аль-Асири.

Таиз — третий по величине город страны, расположенный на юго-западе Йемена. Хуситы захватили его 22 марта прошлого года.

"Теперь Таиз полностью находится в руках правительственных сил. Они контролируют все въезды в город", — сказал аль-Асири.