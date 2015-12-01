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    Правительство Германии одобрило участие вооруженных сил страны в борьбе с ИГ в Сирии

    В случае, если это решение найдет одобрение парламента, Германия поддержит международную коалицию

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/  Правительство Германии одобрило участие вооруженных сил страны в борьбе с ИГ в Сирии. Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, знакомые с работой правительства.

    Отмечается, что в случае, если это решение найдет одобрение парламента страны, Германия поддержит международную коалицию, направив в Сирию самолет-разведчик "Торнадо", военно-морской фрегат и около 1200 военнослужащих в виде помощи, которую запросила у своего соседа Франция после терактов в Париже 13 ноября. 

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