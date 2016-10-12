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    Правительство Германии согласовало отправку специалистов для экипажей AWACS в Сирию и Ирак

    Правительство ФРГ приняло решение продлить участие Бундесвера в операции коалиции в Сирии и Ираке до конца 2017 года

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Правительство ФРГ приняло решение продлить участие Бундесвера в операции западной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ) в Сирии и Ираке до конца 2017 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, обновленный мандат также санкционирует участие германских военных специалистов в формировании экипажей для натовских самолетов радиолокационной разведки AWACS, в задачу которых будет входить контроль воздушного пространства в районе боевых действий. Общая численность контингента может достигать 1200 человек.

    Для вступления в силу документ должен быть одобрен Бундестагом.

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