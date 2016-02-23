Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Прага отказалась стать городом-побратимом Пекина. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, городской совет чешской столицы отклонил предложенный китайской стороной проект соответствующего соглашения, в котором содержалось обязательство признать "единство КНР и ее политики".

Власти чешской столицы отвергли формулировку документа, что "Прага признает политику единого Китая, так же как признает Тайвань неотделимой частью китайской территории".

Проектом соглашения было предусмотрено развитие побратимских связей между обеими столицами на предстоящие пять лет.