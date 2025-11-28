Пожар в Гонконге "в основном" потушили спустя 40 часов

Пожар в высотном жилом комплексе районе Тай По в Гонконге, унесший жизни по меньшей мере 94 человек, "в основном" потушен после более 40 часов борьбы с огнем.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dimsum Daily со ссылкой на данные пожарной службы.

Пожарные остаются на месте ЧП, поскольку как сообщили источники, рано утром была зарегистрирована новая вспышка огня в одной из квартир, оттуда повалил дым. Но возгорание удалось быстро загасить.