Пожар на заводе в Китае, погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате пожара на заводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

По меньшей мере семь человек погибли в результате пожара на заводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, пожар произошел в ночь с воскресенья на понедельник в 02:08 по местному времени (22:08, бакинское время) на предприятии в городе Баотоу. Спустя час огонь удалось взять под контроль, при этом семь человек числились пропавшими без вести.

В 06:40 (02:40) спасательные работы были завершены, обнаружены тела семи пропавших.

Причина инцидента устанавливается, ведется следствие.