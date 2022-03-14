Пожар на заводе в Китае, погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате пожара на заводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.
По его данным, пожар произошел в ночь с воскресенья на понедельник в 02:08 по местному времени (22:08, бакинское время) на предприятии в городе Баотоу. Спустя час огонь удалось взять под контроль, при этом семь человек числились пропавшими без вести.
В 06:40 (02:40) спасательные работы были завершены, обнаружены тела семи пропавших.
Причина инцидента устанавливается, ведется следствие.