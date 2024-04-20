Потомок Наполеона выступил с призывом спасти Францию от диктата Еврокомиссии

Потомок Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат потребовал спасти Париж от диктата Еврокомиссии (ЕК) и обеспечить суверенитет Франции в Европе.

Потомок Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат потребовал спасти Париж от диктата Еврокомиссии (ЕК) и обеспечить суверенитет Франции в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в X (ранее Twitter).

"Деспотизм Еврокомиссии несовместим с выживанием Франции, - отметил он. - Постоянное принесение в жертву суверенитета ради европейского строительства разрушает Францию, отдавая ее в руки технократов, не имеющих никакой легитимности".

По его мнению, "если это развитие не остановить, то Франция может оказаться вовлеченной в конфликт с Россией, что имело бы невообразимые последствия в условиях существования ядерного оружия".

Он также выступил против "роста внешнего долга Франции и подписания в составе Европы кабальных договоров о свободной торговле".