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Потомок Наполеона выступил с призывом спасти Францию от диктата Еврокомиссии

Потомок Наполеона выступил с призывом спасти Францию от диктата Еврокомиссии Потомок Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат потребовал спасти Париж от диктата Еврокомиссии (ЕК) и обеспечить суверенитет Франции в Европе.
Другие страны
20 апреля 2024 г. 01:08
Потомок Наполеона выступил с призывом спасти Францию от диктата Еврокомиссии

Потомок Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат потребовал спасти Париж от диктата Еврокомиссии (ЕК) и обеспечить суверенитет Франции в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в X (ранее Twitter).

"Деспотизм Еврокомиссии несовместим с выживанием Франции, - отметил он. - Постоянное принесение в жертву суверенитета ради европейского строительства разрушает Францию, отдавая ее в руки технократов, не имеющих никакой легитимности".

По его мнению, "если это развитие не остановить, то Франция может оказаться вовлеченной в конфликт с Россией, что имело бы невообразимые последствия в условиях существования ядерного оружия".

Он также выступил против "роста внешнего долга Франции и подписания в составе Европы кабальных договоров о свободной торговле".

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