Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Постпреды ЕС договорились продлить санкции против России на три года

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 19:44
    Постпреды ЕС договорились продлить санкции против России на три года

    Постоянные представители стран Евросоюза договорились продлить на три года антироссийские санкции, включающие около 3 тыс. физических и юридических лиц, исключив из списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, договоренность была достигнута после того, как Латвия отказалась от вето и воздержалась при голосовании.

    Ранее санкции в отношении включенных в список российских физических и юридических лиц продлевались каждые шесть месяцев. Для утверждения санкционных решений требуется единогласие всех стран ЕС.

    Окончательно решение будет принято после завершения письменной процедуры.

    Ранее представители ЕС предварительно договорились исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка в обмен на продление остальных ограничений на три года.

    Алишер Усманов Михаил Фридман Санкции против РФ Европейский союз (ЕС) Российская Федерация (РФ)
    Aİ-nin daimi nümayəndələri Rusiyaya qarşı sanksiyaların 3 il uzadılması barədə razılığa gəliblər
    EU envoys back three-year extension of sanctions on Russia

    Последние новости

    21:08

    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:58

    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать ТРСК

    В регионе
    20:54
    Фото

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании

    Внутренняя политика
    20:48

    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Внешняя политика
    20:39

    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    20:32

    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    20:17

    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    В регионе
    20:13

    Фатих Бирол: Мировая энергобезопасность сталкивается с беспрецедентными рисками

    В регионе
    19:58

    Трамп, Фредериксен и Нильсен подписали соглашение по Гренландии

    Другие страны
    Лента новостей