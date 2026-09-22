Постпреды ЕС договорились продлить санкции против России на три года

Постоянные представители стран Евросоюза договорились продлить на три года антироссийские санкции, включающие около 3 тыс. физических и юридических лиц, исключив из списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, договоренность была достигнута после того, как Латвия отказалась от вето и воздержалась при голосовании.

Ранее санкции в отношении включенных в список российских физических и юридических лиц продлевались каждые шесть месяцев. Для утверждения санкционных решений требуется единогласие всех стран ЕС.

Окончательно решение будет принято после завершения письменной процедуры.

Ранее представители ЕС предварительно договорились исключить Усманова и Фридмана из санкционного списка в обмен на продление остальных ограничений на три года.