    Постпред США: Резолюция СБ ООН будет в основе стабилизационных сил в Газе

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 03:15
    Постпред США: Резолюция СБ ООН будет в основе стабилизационных сил в Газе

    Резолюция, принятая Советом Безопасности ООН по американскому проекту, обеспечивает основу для Международных стабилизационных сил в Газе, а также учреждает Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц по итогам голосования.

    По его словам, эти международные силы будут выполнять ключевую роль в обеспечении безопасности. "Международные стабилизационные силы будут стабилизировать обстановку в области безопасности, поддерживать демилитаризацию Газы, демонтировать террористическую инфраструктуру, выводить из эксплуатации оружие и поддерживать безопасность палестинского гражданского населения", - сказал Уолтц.

