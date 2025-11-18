Постпред США: Резолюция СБ ООН будет в основе стабилизационных сил в Газе
Другие страны
- 18 ноября, 2025
- 03:15
Резолюция, принятая Советом Безопасности ООН по американскому проекту, обеспечивает основу для Международных стабилизационных сил в Газе, а также учреждает Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц по итогам голосования.
По его словам, эти международные силы будут выполнять ключевую роль в обеспечении безопасности. "Международные стабилизационные силы будут стабилизировать обстановку в области безопасности, поддерживать демилитаризацию Газы, демонтировать террористическую инфраструктуру, выводить из эксплуатации оружие и поддерживать безопасность палестинского гражданского населения", - сказал Уолтц.
