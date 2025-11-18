İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    ABŞ daimi nümayəndəsi: BMT TŞ qətnaməsi Qəzzadakı sabitləşdirmə qüvvələrinin əsasını təşkil edəcək

    18 noyabr, 2025
    • 03:39
    ABŞ daimi nümayəndəsi: BMT TŞ qətnaməsi Qəzzadakı sabitləşdirmə qüvvələrinin əsasını təşkil edəcək

    BMT Təhlükəsizlik Şurasının ABŞ layihəsi əsasında qəbul etdiyi qətnamə Qəzzada beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələrinin yaradılması üçün əsas təmin edir, həmçinin ABŞ Prezidenti Donald Trampın rəhbərliyi ilə Sülh Şurasını təsis edir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu səsvermənin nəticələrindən sonra ABŞ-nin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mayk Uolts bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, bu beynəlxalq qüvvələr təhlükəsizliyin təmin olunmasında əsas rol oynayacaq:

    "Beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələri təhlükəsizlik sahəsində vəziyyəti sabitləşdirəcək, Qəzzanın demilitarizasiyasını dəstəkləyəcək, terrorçu infrastrukturunu sökəcək, silahları istifadədən çıxaracaq və Fələstin mülki əhalisinin təhlükəsizliyini təmin edəcək".

    Постпред США: Резолюция СБ ООН будет в основе стабилизационных сил в Газе

