Постпред: Израиль даст шанс дипломатии, но пойдет на любые меры

Израиль в следующие несколько дней будет вести непрямые переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС, но в случае их провала готов действовать самостоятельно для возвращения заложников из сектора Газа.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон.

"Следующие несколько дней мы вместе с переговорщиками будем в Египте и сможем понять, намерено ли [движение] ХАМАС в самом деле согласиться на предложенный план и перестать играть в игры. <...> Если проблему не удастся решить при помощи дипломатии, мы снова займемся этим по-своему, мы в любом случае вернем заложников", - сказал он.

Напомним, что 29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара, а США представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и старший советник Трампа Джаред Кушнер.