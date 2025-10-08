Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Постпред: Израиль даст шанс дипломатии, но пойдет на любые меры

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 03:16
    Постпред: Израиль даст шанс дипломатии, но пойдет на любые меры

    Израиль в следующие несколько дней будет вести непрямые переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС, но в случае их провала готов действовать самостоятельно для возвращения заложников из сектора Газа.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон.

    "Следующие несколько дней мы вместе с переговорщиками будем в Египте и сможем понять, намерено ли [движение] ХАМАС в самом деле согласиться на предложенный план и перестать играть в игры. <...> Если проблему не удастся решить при помощи дипломатии, мы снова займемся этим по-своему, мы в любом случае вернем заложников", - сказал он.

    Напомним, что 29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

    Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара, а США представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и старший советник Трампа Джаред Кушнер.

    мирный план по Газе Израиль ХАМАС израиле-палестинский конфликт

    Последние новости

    03:52

    СМИ: "Бавария" намерена продлить контракт с Кейном

    Футбол
    03:16

    Постпред: Израиль даст шанс дипломатии, но пойдет на любые меры

    Другие страны
    02:44

    Не менее двух человек погибли при обрушении здания в Мадриде

    Другие страны
    02:07

    Постпред Азербайджана рассказал в ООН об инициативах Баку по борьбе с терроризмом

    Внешняя политика
    01:36

    Кортеж президента Нобоа обстреляли в Эквадоре

    Другие страны
    01:12

    Bloomberg: Трамп планирует сократить финансирование новых энергопроектов на $12 млрд

    Другие страны
    00:49

    К Земле приближается облако солнечной плазмы

    Экология
    00:22

    Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго

    Другие страны
    00:00

    Минуло 5 лет со дня третьего ракетного обстрела армянами Гянджи

    Карабах
    Лента новостей